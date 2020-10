Fußball : Kreisliga A: MSV Hilden feiert Remis gegen den CfR Links

Schlusslicht Rhenania Hochdahl baut am Ende ab. SSV Erkrath kassiert dritte Niederlage in Folge. SV Hilden-Ost lässt vor der Pause die taktische Disziplin vermissen.

Bosporus ließ sich davon nicht irritieren, gab dem tüchtigen SCR-Torsteher noch dreimal das Nachsehen. Kevin Naulin verkürzte auf 2:3 (87.), als er die Flanke von Patrick Stotko zunächst an den Querbalken köpfte und im Nachsetzen doch noch traf. „Erst in der Schlussviertelstunde fehlte uns die nötige Konzentration. Grundsätzlich haben wir schon einiges besser gemacht als zuletzt. Wenn alle an Bord sind, holen wir auch die nötigen Punkte“, resümierte Trainer Peter Mollenhauer.