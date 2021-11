Fußball : Kreisliga A: Rhenania holt nach Rückstand drei wichtige Punkte

SV Ost hadert mit der Chancenverwertung. MSV Hilden kassiert die nächste Klatsche. Siegreiche SSVg Haan lässt viele gute Möglichkeiten aus.

SC Rhenania Hochdahl – FC Büderich II 4:1 (1:1). Nach zuletzt zwei Niederlagen feierten die Hochdahler den vierten Saisonsieg, gerieten anfangs (6.) aber erneut in Rückstand. Nur gut, dass Diego Scelta vier Minuten später nach der Ecke von Patrick Stotko per Kopfball egalisierte. Im zweiten Abschnitt schnürte Fabian Lotz einen Doppelpack (52., 70.), ehe Kevin Naulin auf Vorarbeit von Fynn-Janne Koch alles klar machte.

„4:1 hört sich gut an. Der Sieg in diesem Sechs-Punkte-Spiel geht auch völlig in Ordnung. Wir mussten aber erst wieder in Rückstand geraten, um später noch die Kurve zu kriegen“, bilanzierte SCR-Coach Julian Ramos-Lucas.