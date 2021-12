Fußball : Außenseiter SV Ost empfängt Rather Landesliga-Reserve

Trainer Bartek Pawliczek will mit dem SV Hilden-Ost irgendwie noch die Kurve Richtung Klassenerhalt bekommen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Rhenania Hocdahl will beim Tabellennachbarn punkten. Spiel des SSV Erkrath ist verlegt. MSV Hilden wittert Morgenluft. SSVg Haan greift nochmal an.

FC Bosporus Düsseldorf – SC Rhenania Hochdahl. Auf dem Sportplatz Fährstraße in Düsseldorf-Bilk treffen am Sonntag ab 14.30 Uhr zwei unmittelbare Tabellennachbarn aufeinander. Rhenania reist nach zwei Siegen in Folge als Elfter (25 Punkte) an, die Gastgeber stehen mit einem Punkt weniger einen Rang dahinter. Von daher eine Partie auf Augenhöhe. Zumindest ein Remis wollen die Hochdahler mit nach Hause nehmen, dabei aber nicht, wie zuletzt beim 4:2 gegen Schlusslicht SV Hilden-Ost, eine vermeintlich komfortable Führung (2:0) fahrlässig aus der Hand geben. „Wir werden läuferisch und kämpferisch einiges investieren müssen und vor allen Dingen die nötige Konzentration 90 Minuten auf den Platz bringen“, betont Trainer Julian Ramos-Lucas, dem der gelb-rot gesperrte Ruben Mickeler-Garcia fehlt.

KSC Tesla – SSV Erkrath. Da die eigentlich angesetzte Partie gegen Tesla auf den 22. Januar verlegt wurde, gehen die Erkrather mit der 1:5-Heimniederlage gegen den Zweiten SG Benrath Hassels in die Winterpause. In der Vorbereitung wartet auf Neu-Trainer Daniel Hummler wohl eine Menge Arbeit, um sein allerdings immer noch auf einem respektablen sechsten Rang zu findendes Team wieder so richtig in die Spur zu bringen. Das muss zeitnah erfolgen, denn der SSV ist mit der Partie gegen Tesla und dem bereits zuvor auf den 30. Januar terminierten Nachholspiel gegen Sportfreunde Gerresheim bereits zwei Wochen vor dem offiziellen Rückrundenauftakt (6. Februar) gefordert.

SV Hilden-Ost – Rather SV II. Zum Jahresausklang empfängt die Elf von Bartek Pawliczek am Sonntag um 15 Uhr auf dem Sportplatz Kalstert die Zweitvertretung des Landesligisten. „Nicht ausgeschlossen, dass sich der Gegner mit Spielern aus dem Kader der Ersten verstärkt. Aber das wird so oder so schwer für unsere weiterhin ersatzgeschwächte Mannschaft. Andererseits wollen wir im letzten Spiel des Jahres noch einmal alle Kraftreserven mobilisieren“, sagt der SV Ost-Coach. Neben anderen fällt Mittelfeldspieler Berkan Gülten (Rotsperre) aus. Erst zwei Punkte auf der Habenseite, aber bereits 17 Punkte (!) Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz: Der Ligaerhalt ist für den SV Ost allenfalls mit Hilfe eines (mittelgroßen) Fußballwunders zu realisieren.

SF Gerresheim – MSV Hilden. Das 1:1 gegen Bosporus Düsseldorf hat die Zuversicht beim mit acht Zählern zu Buche stehenden Vorletzten MSV in Sachen Klassenerhalt wieder größer werden lassen. Bei den Sportfreunden (Platz 16 – 16 Punkte), die in den vergangenen Wochen auch keine Bäume ausrissen, sieht Michael Steinke seine Elf keineswegs in der Außenseiterrolle: „Wir rechnen uns dort schon etwas aus, wollen möglichst mit einem Dreier an den Klubs auf den Nichtabstiegsplätzen dran bleiben“, betont der Trainer. Personell stehen Steinke wieder Alternativen zur Verfügung, kehren doch am Sonntag (15 Uhr) zuletzt fehlende Stammkräfte wie Kapitän Mohamed Bajut, Samir Koubaa und Oumar Diallo zurück. Gleichwohl fehlen Said Bouchakai (Gelb-Rot-Sperre) und Bekir Akyol.

GSV Langenfeld – SSVg 06 Haan. Einen Platz unter den ersten zehn in der Kreisliga A Solingen – so lautete im August das Saisonziel der Haaner. Drei Spieltage vor Abschluss der Hinserie ist die SSVg 06 mit 34 Punkten Fünfter und damit mehr als im Soll. „Wir werden uns vor dem letzten Spiel des Jahres keineswegs zurücklehnen, wollen in Langenfeld noch einmal angreifen und unsere Position im oberen Tabellendrittel festigen. Außerdem haben die Jungs nach dem deftigen 1:8 zuletzt gegen Richrath einiges gutzumachen“, macht Yassin El Yaghmouri deutlich.