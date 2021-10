Fußball : Kreisliga A: SV Hilden-Ost hat einen schweren Stand

Eigentor leitet Rhenania-Niederlage ein. SSV Erkrath verliert trotz Führung und Überzahl. MSV Hilden setzt Negativserie fort. SSVg Haan bejubelt Sieg.

TuSA 06 Düsseldorf – SSV Erkrath 5:4 (2:3). Durch Mohamed Achabakh, vorher trugen sich bereits Fatih Duran (4.) und (unfreiwillig) Düsseldorfs Yannik Bohlmann (21.) in die Torschützenliste ein, führten die Gäste nach einer halben Stunde mit 3:1. Trotz Unterzahl (36. – rote Karte) drehte TuSA den Spieß durch einen Dreierpack (44., 76., 83.) herum, kassierte zwischenzeitlich (80.) gar noch eine zweite rote Karte. Niklas Wesseln stellte noch auf 4:4 (84.), bevor TuSA-Akteur Leon Lepper mit seinem zweiten Treffer (87.) den Sieg perfekt machte. Für die Erkrather eine ganz bittere Pille nach der vermeintlich komfortablen 3:1-Führung und der zumindest in der Schlussphase doppelten Überzahl.

SV Hilden-Ost – SV Oberbilk 09 Düsseldorf 1:3 (1:0). Trainer Bartek Pawliczek attestierte seiner personell dezimierten Elf zumindest in der ersten Halbzeit eine ordentliche Leistung: „Wir haben unsere einzige Chance direkt konsequent genutzt. Nach der Pause fanden wir aber gegen das frühe Pressing des Gegners kaum noch Gelegenheit zu einem vernünftigen Spielaufbau.“ Gürkan Gülten traf nach sechs Minuten zur 1:0-Führung. Die hatte fast eine Stunde lang Bestand, ehe Patrick Pitzer (früher SV Hilden-Nord) per Foulelfmeter ausglich. Nur vier Minute darauf (67.) wendete Henrik Bossmann das Blatt. Kurios das 3:1 für die Gäste (80.). Ein weiter Abschlag von Keeper Pascal Pitzer, ebenfalls mit einer SV Nord-Vergangenheit, sprang als Aufsetzer über SV Ost-Torsteher Serhat Göksu hinweg ins Tor. „Das war nicht mehr entscheidend, denn schon nach dem 1:2 war die Luft bei uns raus“, betonte Pawliczek.

Post SV Solingen – SSVg Haan 0:4 (0:0). Schon in der ersten Spielhälfte gaben die Haaner weitgehend den Ton an. So hatte Thomas Jarosch mit einem Pfostenschuss Pech (21.), während die Solinger kurz vor der Pause nur knapp das Gäste-Tor verfehlten. „In der zweiten Halbzeit haben wir unsere optischen Vorteile endlich auch zahlenmäßig deutlich gemacht. Wir hatten mehr Ballbesitz, daraus resultierten am Ende auch die vier Tore“, fasste der sichtlich zufriedene Trainer Yassin El Yaghmouri zusammen. Jarosch markierte auf Zuspiel von Emirhan Yanikoglu die Führung (57.). Ali Assakour traf nach dem Eckball (74.) von Ismail Issallaman, der dann selbst eine feine Einzelleistung mit dem 3:0 abschloss (83.). Den am gerade eingewechselten Julius Gräfe verursachten Foulelfmeter (85.) verwandelte Jarosch zum Endstand.