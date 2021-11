Fußball : SSVg Haan verliert noch nach einer 3:0-Führung

Kein Geschenk für Rhenania-Trainer Ramos-Lucas. SSV Erkrath siegt per Handelfmeter. Nächste Abfuhr für den SV Ost. MSV Hilden kämpft vergeblich.

SC Rhenania Hochdahl – Rather SV II 0:1 (0:0). Rhenanias Trainer Julian Ramos-Lucas feierte am Sonntag seinen 31. Geburtstag. Den Rathern war‘s egal. Erst recht Roberto Elmpt, der die Partie mit dem Tor des Tages (72.) entschied. „Es ist schon ärgerlich, dass wir dieses Sechs-Punkte–Spiel förmlich verschenkt haben. Wir hatten zwar mehr Ballbesitz, aber wirklich zwingende Chancen sprangen dabei nicht heraus“, fasste Ramos-Lucas zusammen, der sich zum Schluss selbst einwechselte, doch auch ihm blieb an seinem Ehrentag ein Tor verwehrt.