Ein einseitiges Derby in der Kreisliga A SSV Erkrath bestaunt Hochdahler Wirbelsturm

SSV Erkrath – SC Rhenania Hochdahl 1:7 (0:4). Ein Fußball-Nachmittag so ganz nach dem Geschmack der Hochdahler, die vor gut 200 Zuschauern auf dem Naturrasenplatz im Toni-Turek-Stadion vom Anpfiff weg hochmotiviert zur Sache gingen. Und dabei, trotz des Ausfalls von vier Leistungsträgern, vom optimalen Start profitierten. Nach Foul am bestens aufgelegten Jaro Vogtmüller nutzte Zakari Kassar den fälligen Elfer zur Führung (2.). Vier Minuten darauf legte Vogtmüller präzíse dem Teamkollegen Seunghyeok Jang auf. Der SSV war in der Defensive noch gar nicht richtig sortiert, lag aber bereits 0:2 hinten.