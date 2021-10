Fußball : Dornap behauptet den Gipfel, FCM steckt im Abstiegskampf

Die Dornaper bejubeln den nächsten Sieg. Foto: Achim Blazy (abz)

In der Wuppertaler Fußball-Kreisliga A trennt sich in diesen Wochen die Spreu vom Weizen. Die Einigkeit bleibt in der Erfolgsspur, während die Mettmanner im Keller festhängen.

TSV Einigkeit Dornap-Düssel – FC Langenberg 3:1 (0:0). In der Kreisliga A-Partie gegen den Abstiegskandidaten Langenberg tat sich Favorit Dornap vor allem im ersten Durchgang recht schwer, da die TSV-Fußballer drei gute Chancen nicht nutzten. Vier Minuten nach dem Wiederanpfiff fiel dann endlich die 1:0-Führung für die Gastgeber durch Nick Hölzer. Als Nikola Jukic auf 2:0 (56.) erhöhte, schien der TSV auf Siegkurs. Überraschend verkürzten die Langenberger jedoch auf 1:2 (62.). Der eingewechselte Panagotis Gkautzis markierte dann den 3:1-Endstand. „Das war diesmal eines unserer schwächsten Saisonspiele. Hauptsache, wir haben die drei Punkte und bleiben direkt vor unserem Lokalkonkurrenten Rot-Weiß Wülfrath Spitzenreiter“, fasste Vorsitzender Karl-Heinz Schultz die Partie kurz zusammen.

Dornap: Kautsalis – Carls, B. Ermels, Kalms, Vink, Boock, M. Ermels, N. Jukic, A. Jukic (50. Gkautsis), Effenberger, Hölzer.

SC Velbert II – FC Mettmann 08 7:1(4:1). Eine deftige Klatsche holte sich der stark abstiegsgefährdete A-Kreisligist FC Mettmann 08 bei der Reserve des SC Velbert ab. „Die Velberter traten mit vier Spielern aus dem Oberliga-Kader an. Zudem erwischte unser Keeper Ghadarra einen rabenschwarzen Tag“, nannte Markus Rössing zwei Gründe für die hohe Niederlage. „Wir werden nicht daran vobeikommen, uns in der Winterpause gezielt zu verstärken, wenn wir den Klassenerhalt noch schaffen wollen“, fügte das engagierte Vorstandsmitglied hinzu. Die frühe Führung der Gastgeber konnte Jondral in der siebten Minute noch ausgleichen, dann hatte der SC die Begegnung klar unter Kontrolle und erzielte die Treffer nach Belieben – teilweise auch unter Mithilfe des FCM-Keepers, der völlig neben den Schuhen stand.