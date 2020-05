Handball : Kreisläufer Jan Schirweit kehrt nach Mettmann zurück

Mettmann Während das Training aktuell weiter ruht, stellen die Verantwortlichen des Handball-Oberligsten ME-Sport einen weiteren Neuzugang vor. Nach drei Jahren bei der zuletzt in der Nordrheinliga spielenden SG Langenfeld kehrt Jan Schirweit zurück nach Mettmann.

Vom TV Ohligs 88 fand der mittlerweile 28-jährige Kreisläufer bereits vor einigen Jahren den Weg in die Kreisstadt.

„Das abwehrstarke Kraftpaket hat auch Erfahrungen in der Dritten Liga gesammelt. Er wird der Mannschaft aber auch im Jugendbereich, wo Jan auch eingesetzt wird, mit seiner Erfahrung helfen“, freut sich ME-Sport-Trainer Jürgen Tiedermann über den zweiten Neuzugang im Team. Am 19. Mai ruft der Trainer zum Start in die Vorbereitung, die unter strengen Auflagen absolviert werden soll.