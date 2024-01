Winterwetter macht den Kickern zu schaffen Aktuell ruht der Fußball auf den Sportplätzen

„Ein Großteil der Jungs hat in den vergangenen Tagen Stabilitätsübungen im Fitnessstudio von Björn Opgenoorth absolviert. Am Freitag proben wir in der Halle den Ernstfall für Sonntag“, sagt der VfB 03 II-Coach. Dessen Team, das vor Jahresfrist im Finale dem eigenen Oberligateam unterlag, startete mit dem 9:2-Sieg gegen den Bezirksligisten TuSpo Richrah schon mal furios ins neue Fußballjahr. Mit Marco Tassone als bestem Torschützen. Der 26-jährige Offensivmann erzielte nicht die gemeldeten drei, sondern gleich vier Treffer. Wenn die Platz- und Witterungsverhältnisse wieder einen normalen Spielbetrieb zulassen, treten die Hildener am kommenden Mittwoch um 19.30 Uhr beim klassentieferen SV Solingen 08/10 an.