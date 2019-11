Judo : Konstantin Distel ist Nordrhein-Meister

Wülfrath/Bonn Sein Zwilllingsbruder Roman holt Bronze bei den Titelkämpfen der U 13-Judoka.

Eine starke Leistung bot Konstantin Distel in der Klasse bis 46 Kilogramm. Das Judotalent gewann in der Vorrunde alle Begegnungen und zog ins Finale ein. Dort holte der Nachwuchskämpfer den vierten Sieg und unter der Beobachtung des Landestrainers die Goldmedaille.

In der Klasse bis 43 Kilogramm bekam es Roman Distel mit noch besserer Konkurrenz zu tun. Nach guten Auftritten in der Vorrunde unterlag er im Halbfinale knapp, setzte sich dann aber im Kampf um Platz drei durch und freute sich über die Bronzemedaille.

Nicht ganz so gut lief es für Sophie Püchel bei der Deutschen Pokalmeisterschaft der Frauen. Nach einer Niederlage gleich zum Auftakt holte sie Platz sieben in der Klasse bis 57 Kilogramm. Fabienne Püchel schaffte es in der gut besetzten Klasse bis 63 Kilogramm bis in den Kampf um Platz drei. Zunächst hielt sich die TBW-Judoka an die vereinbarte Taktik, wich dann allerdings von der Erfolgsstrategie ab und musste sich geschlagen geben. Letztlich stand Platz fünf zu Buche.