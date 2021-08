Olympia Tokio 2021 : Klettern: Finaltraum von Jan Hojer platzt

Jan Hojer klettert in der Hildener Bergstation. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden/Tokio Zum ersten Mal sind Sportkletterer bei den Olympischen Spielen im Einsatz. Mit dabei ist Jan Hojer. Der Kölner trainiert öfters in der Bergstation in Hilden, denn das Kletterzentrum zählt zu den Stützpunkten der deutschen Nationalmannschaft.

Allerdings hat der 29-Jährige das Finale knapp verpasst. In der Qualifikation für den Kombinationswettbewerb mit den Disziplinen Speed, Bouldern und Leed kam Hojer am Ende nur auf Rang zwölf – die besten acht kämpfen am Donnerstag um Edelmetall.