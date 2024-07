Olympia 2024 Lena Teunissen vom KC Hilden steht im Canadier-Halbfinale

Den Mitgliedern des KC Hilden trieb es die Schweißperlen auf die Stirn, und das lag nicht nur am Sommerwetter. Vielmehr machte es ihre Vereinskameradin Lena Teunissen, die im Einer-Canadier für die Niederlande startet, in den Vorläufen spannend. Im ersten Rennen leistete sie sich sechs Strafsekunden, belegte damit unter den 21 Startern lediglich Rang 18 – und der hätte so gerade die Qualifikation für das Halbfinale bedeutet. Dann aber drehte die 26-Jährige im zweiten Lauf auf, tanzte fehlerfrei durch den Slalom-Parcours und fuhr auf den achten Platz. Damit qualifizierte sie sich für das Halbfinale am Mittwoch um 15.30 Uhr. Das Finale der zwölf Schnellsten ist für 17.25 Uhr angesetzt.