Wassersport : Neuer Steg erleichtert Kanuten den Einstieg

Enrico (15) weiht den neuen Steg am Elbseeufer ein. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Für rund 5500 Euro schafft der Kanu-Club Hilden mit Hilfe von Spenden einen modern Kanu-Steg am Elbsee an.

Mit einer Schere in der Hand stehen Bürgermeisterin Birgit Alkenings und Alfred Kuhr, mit 93 Jahren das älteste Mitglied des KC Hilden, vor einem nagelneuen Kanu-Steg und schneiden feierlich das Band zur Stegnutzung durch. Anschließend stoßen alle Beteiligten mit Sekt und Orangensaft auf den neuen Steg an.

Durch Spenden der Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert hat der KC Hilden seinen 30 Jahre alten Steg am Elbseeufer auf dem Gelände des Vereins durch einen neuen ersetzt und diesen unter dem Motto „Leinen los zur Jungfernfahrt“ feierlich eingeweiht. „Der alte Steg ist in die Jahre gekommen und hatte schon undichte Auftriebskörper. Deshalb musste ein neuer her“, erklärt Christian Geheb, Sportwart des KC Hilden. Auf der Düsseldorfer Messe „boot“ haben die Mitglieder den neuen Steg ausgesucht und gemeinsam aufgebaut, berichtet Geheb.

Der Kanu-Club Hilden hat rund 340 Mitglieder . Das jüngste Mitglied ist acht Jahre und der älteste Sportler 93 Jahre . Rund die Hälfte der Aktiven ist im Kinder- und Jugendalter – also acht bis 27 Jahre.

Der neue Steg ist zwei Meter breit und drei Meter lang. Zudem ist er eine Spezialkonstruktion und hat eine Tragfähigkeit von 1000 Kilogramm. „Der jetzige Steg ist ein Komfortgewinn für die Sportler, weil sie im Gegensatz zu dem alten Steg barfuß darüber laufen können und gleichzeitig mehrere Sportler einsteigen können. Zuvor konnte immer nur ein Sportler einsteigen, sodass das Einsteigen zeitlich länger gedauert hat und man über den Sand einsteigen musste“, erklärt Geheb. Der Steg dient in erster Linie zwar als Ein- und Ausstiegshilfe, aber er kann auch losgemacht und zum Hinauspaddeln auf den See genutzt werden.

Jazz and Modern Dance

Jazz and Modern Dance : TuS-Formation tanzt Richtung 2. Bundesliga

„Da der Steg multifunktional ist, kann er beispielsweise beim Elbseeslalom den Torrichtern als Stützpunkt dienen“, betont Geheb. Vorteilhaft sei es auch, dass der Steg aufgerüstet werden könne: „Man könnte in Zukunft beispielsweise eine Bootsrolle an den Steg anbringen, die das ans Ufer Ziehen von Kanus erleichtert. Das ist besonders für Kinder und Senioren hilfreich, die nicht so gut schwere Lasten tragen können“, sagt Geheb.