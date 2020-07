In den Sommerferien : Fußballcamp beim SV Hilden Nord

In den Sommerferien

Hilden Der Klub von der Furtwänglerstraße hat nun ein Hygienekonzept für sein Fußballcamp erstellt und genehmigt bekommen: So können Kinder von fünf bis 13 Jahren in den letzten beiden Wochen der Sommerferien beim SV Hilden Nord betreut werden.

Der SV Hilden Nord bietet auch in diesem Jahr in den letzten zwei Wochen der Sommerferien (27. bis 31.Juli/ 3. bis 7. August ein Fußballcamp für alle Kinder von fünf bis 13 Jahren an. „Lange haben die Kinder darauf warten müssen, jetzt hat der SV Hilden Nord ein Hygienekonzept entwickelt und von der Stadt Hilden genehmigen lassen“, schreibt der SV mit Blick auf die Coronavirus-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen.