Kampfsport : Karate-Talent des TuS Erkrath steht im Bundeskader

Ishaq El Karrouch (l.) freut sich mit Trainer Herbert Büsing. Foto: TuS Erkrath

Erkrath Ishaq El Karrouch vom Karate Do des TuS Erkrath erhielt die Berufung in den Deutschen Bundeskader. Der Karateka überzeugte in den vergangenen Monaten unter der Regie von Trainer Herbert Büsing mit herausragenden Wettkampfergebnissen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im August belegte El Karrouch bei der Landesmeisterschaft in Kempen den zweiten Platz. Als NRW-Vizemeister durfte er dann beim U 21-Randori in Walterhausen starten. Beim Sichtungsturnier von Bundestrainer Klaus Bitsch schaffte er es bis ins Finale. Dort gab er sich erst nach spannendem Kampf geschlagen.

Im Oktober war Ishaq El Karrouch bei der Deutschen U 16-Meisterschaft in Ludwigsburg am Start. Der Erkrather begann das Turnier mit einem Sieg gegen einen Sportler aus dem Saarland, dominierte dann auch die nächsten beiden Kontrahenten. El Karrouch unterlag erst im Finale, krönte seine starke Saison jedoch mit dem Titel des Deutschen Jugend-Vizemeisters.

(bs)