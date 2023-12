Fußball, Kreisliga A Ein Ur-Mettmanner geht nach München

Marvin Schwabe gehört seit Jahren zu den Stützen des Fußball-A-Kreisligisten FC Mettmann 08 (FCM). Mit erst 17 Jahren wechselte er als junges Talent von der A-Jugend des FCM in die erste Mannschaft. Knapp zwei Jahre später übernahm er das Amt des Kapitäns, das der heute 27-Jährige immer noch innehat. In den vergangenen zehn Jahren hat der ehrgeizige Abwehr- und Mittelfeldspieler nie den Verein gewechselt, gehört mittlerweile zu den Urgesteinen des von der Mitgliederzahl her größten Mettmanner Fußballklubs.