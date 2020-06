Wassersport : Paddelkurse auf dem Elbsee in den Sommerferien

Hilden Die Corona-Zwangspause ist zunächst einmal auch für den Knau-Club Hilden beendet, der in den Sommerferien nun Paddelkurse für Kinder und Jugendliche von sechs bis 13 Jahren auf dem Elbsee anbietet.

Damit die Kinder nach der langen Zeit des Daheimbleibens gerade in diesem Sommer wieder an die frische Luft kommen und Sport treiben können, bietet der Kanu-Club Hilden in allen sechs Ferienwochen Paddelkurse an. Die Kurse in der ersten Ferienwoche sind bereits ausgebucht, aber ab der zweiten Woche gibt es noch freie Plätze. Wassersportbegeisterte Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 13 Jahren können auf dem Elbsee das Paddeln lernen oder ihre Kenntnisse weiter ausbauen.