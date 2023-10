Wassersport Erfolgreiche Saison der Hildener Kanuten

Die Kanuten des Kanu Club Hilden (KCH) blicken auf eine erfolgreiche Saison zurück: Bei der Deutschen Meisterschaft im Kanupark Markkleeberg qualifizierten sich Daniel Geheb in der Altersklasse U18 der männlichen K1 und Magnus Hering in der Herren K1 für das Halbfinale. Für letzteren war dort auf einer anspruchsvollen Strecke Endstation, Geheb dagegen kam als Vierter ins Finale. Dort fuhr er konzentriert, in der letzten Torkombination passierte ihm jedoch ein Fahrfehler, der ihm den Treppchenplatz kostete. Am Ende schloss Geheb mit einem zehnten Platz als bester NRW-Sportler in seiner Altersklasse ab und hatte auch mit der K1-U18-Mannschaft noch Medaillenchancen: Allerdings machte die Renngemeinschaft mit ihm und Marten Konrad vom WSC Bayer Dormagen sowie David Litfin vom KVS Schwerte zu viele Torstabberührungen, sodass mit insgesamt 18 gesammelten Strafsekunden das Podest verpasst wurde.