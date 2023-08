Kanuten fördern den Nachwuchs KC Hilden führt Anfängerkurse durch

Seit Mitte August führt der Kanu-Club Hilden wieder Slalomtraining für Anfänger durch. Dienstags und mittwochs von 17 bis 18.30 Uhr erklären am Elbsee erfahrene Trainer Kindern ab sechs Jahren, die sicher schwimmen können, also das Frühschwimmer- oder Seepferdchenabzeichen haben, die Grundlagen des Kanu-Slaloms. Interessierte Kinder können wahlweise an einem oder an beiden Terminen kommen – die Trainingsinhalte sind gleich.