Fußball : Junges Team des ASV Mettmann muss die Balance finden

Trainer Maik Franke hat noch viel Arbeit vor sich. Foto: Blazy, Achim (abz)

ASV Mettmann – TSV Ronsdorf. (K.M.) An der 2:4-Niederlage in Kupferdreh-Byfang hatte Maik Franke einige Zeit zu knapsen. „Das ist nicht spurlos an mir vorbeigegangen. Wir hätten schon bis zur Halbzeit mit 3:0 führen können und lassen uns dann das Spiel fast völlig aus der Hand nehmen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus Müller

So etwas darf einfach nicht passieren und wirft uns zurück“, sagt der Trainer des ASV Mettmann. Für ihn ist wichtig, dass sein Team jetzt in den drei bevorstehenden schwierigen Partien punktet und den direkten Kontakt zu den Spitzenteams Wülfrath und Vohwinkel behält. Die nächsten Begegnungen gegen die ebenfalls ambitionierten TSV Ronsdorf, SC Ayyildiz Remscheid (verlegt auf den Feiertag 3. Oktober) und den FSV Vohwinkel sind für die Mettmanner richtungsweisend. „Danach können wir in etwa abschätzen, wohin die Reise geht. Entweder in Richtung Spitzengruppe oder ins Niemandsland der Tabelle“, erklärt Franke.

Trainer und Team analysierten in dieser Woche in einer längeren Aussprache die Niederlage in Kupferdreh-Byfang und das bisherige Abschneiden. „Es bestand Einvernehmen, dass wir nur mit einer gewissen Konstanz in der Leistung oben mitmischen können. Deshalb muss jeder Spieler von der ersten bis zur letzten Minute voll konzentriert seine taktische Aufgabe erfüllen.“ Für Franke hängen die Leistungsschwankungen auch damit zusammen, dass viele junge Fußballer im Kader stehen und nicht über die spielerische Stabilität verfügen, um über die volle Spielzeit ans Limit zu gehen: „Damit müssen wir leben, denn wir haben bei der Zusammenstellung des Kaders ganz bewusst auf jüngere, ehrgeizige Fußballer mit Perspektive geachtet, um längerfristig etwas aufzubauen. Da sind gelegentliche Rückschläge kaum zu vermeiden.“ Was aber nicht auf der Rechnung stand, ist die merkwürdige Urlaubsplanung der Spieler. „Erst in der übernächsten Partie habe ich endlich fast den kompletten Kader zusammen, da am Wochenende vier Urlauber zurückkehren, die an diesem Sonntag aufgrund des Trainingsrückstandes kaum zur Verfügung stehen.“