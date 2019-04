Motorsport : Julian Hanses wechselt Team und Rennserie

Julian Hanses (rechts) mit seinem neuen Teamchef Timo Rumpfkeil. Foto: Fast-Media

Hilden Der Hildener Nachwuchsrennfahrer startet in diesem Jahr für das Team Motopark in der Euroformula Open. Eine neue Herausforderung für den 21-Jährigen. Auftakt ist am Wochenende in Le Castellet.

Das Jahr 2019 hält für Julian Hanses einige Neuerungen parat. Der Hildener Nachwuchsrennfahrer geht mit einem neuen Team in einer für ihn neuen Motorsportserie an den Start. Vor zwei Jahren sammelte Hanses erste Erfahrungen in der ADAC-Formel 4, schaffte in 2018 den Sprung in die Serie der Formel 3-Europameisterschaft und ging für das Team ma-con an den Start. Im Verlauf der Saison wechselte der Hildener jedoch zu Carlin, bestritt die letzten beiden Rennen auf dem österreichischen Red-Bull-Ring und dem deutschen Hockenheimring erfolgreich im Wagen seines neuen Teams.

Neues Jahr, neue Herausforderung: Nun also fährt Julian Hanses für Motopark in der Euroformula Open. Ursprünglich wollte das deutsche Team im Formula European Masters an den Start gehen, das im Rahmen der DTM ausgetragen werden sollte. Allerdings kam die Rennserie mangels Interesse nicht zustande. Statt dessen entschloss sich Motopark für die Euroformula Open und schickt gleich mehrere Fahrer ins Rennen. Darunter Julian Hanses, der jetzt einen starken Partner an seiner Seite hat. Denn Motopark zählt zu den erfolgreichsten Formel 3-Teams in Deutschland. In den vergangenen beiden Jahren gewann das Team die Formel 3-Weltmeisterschaft auf dem legendären Stadtkurs in Macao. Zudem starten mit Valteri Bottas und Max Verstappen berühmte Vorbilder ihre Rennsort-Karriere unter dem Dach von Motopark, das in Sachsen-Anhalt beheimatet ist.

„Die letzten Monate seit dem Saisonende waren nicht einfach für mich. Ich musste mich weiter fokussieren und motiviert in die Vorbereitung gehen, auch wenn ich wusste, dass es noch kein Cockpit für 2019 gibt. Nun bin ich froh, gemeinsam mit Motopark in die Euroformula Open aufzusteigen“, freut sich Julian Hanes über die erst seit kurzem feststehende Zusammenarbeit. Sein neuer Teamchef Timo Rumpfkeil hat Vertrauen in den Hildener. „Ich habe seine Karriere im Formelsport sehr genau verfolgt und bin mir sicher, dass wir an die Erfolge aus Der ADAC-Formel 4 in der Saison 2017 nahtlos anknüpfen können“, sagt er und berichtet: „Die Testfahrten waren sehr gut und Julian hat deutliche Schritte gemacht. Ich bin sicher, dass wir zusammen um Podiumserfolge und Rennsiege kämpfen.“