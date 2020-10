Motorsport : Hanses geht viel Risiko ein

Hilden/Spielberg Der Hildener Rennfahrer Julian Hanses kommt in Österreich von Rang vier aus nicht auf das Podest. Er ist Zweiter der Juniorwertung im Porsche Carrera Cup und hat Ende des Monats noch alle Chancen.

In die Steiermark ging es am Wochenende für Julian Hanses. Der Motorsportler aus Hilden bestritt dort die nächsten Rennen im Porsche Carrera Cup Deutschland und lieferte sich harte Kämpfe um einen Podestplatz. In die finale Phase geht er nun als Zweiter der Juniorwertung.

Mit großer Vorfreude war Hanses auf den Red-Bull-Ring nach Österreich gereist. Die Strecke am Fuße der Alpen kennt er bereits aus zahlreichen Einsätzen in verschiedenen Rennserien und nutzte bereits im Juli den Saisonauftakt des Porsche Mobil1 Super Cup zur Vorbereitung. „Der Red-Bull-Ring ist eine richtig schnelle und vor allem flüssige Strecke. Ich fahre hier sehr gerne und freue mich auf die Rennen. Eine besondere Herausforderung sind diesmal die Track-Limits: Diese wurden vor dem Wochenende deutlich verschärft und zwingen uns eine neue Linie zu fahren“, erklärte der 23-Jährige vor dem Start.

Das Qualifying verlief für den Rennfahrer aus dem Team Förch Racing schon vielversprechend. Er platzierte sich wieder im vorderen Feld und verbesserte sich im ersten Rennen von Platz sechs auf vier. Damit war das Podium erneut in Reichweite. Alles auf eine Karte setzte er dann in den beiden folgenden Durchgängen. Jeweils als Vierter in der Startaufstellung wollte Hanses den Sprung in die Top Drei schaffen. Doch am Ende kam es anders: Ein Dreher durch das Auffahren eines Verfolgers und ein kleiner eigener Fehler warfen ihn zurück. Der Hildener zeigte aber jeweils eine gute Aufholjagd und fuhr vom Ende des Feldes bis auf Rang acht respektive elf nach vorne.