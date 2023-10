Motorsport Hildener Rennfahrer Hanses peilt in der Eifel zwei Titel an

Zum zweiten Mal in dieser Saison ist das GTC Race auf der Traditionsstrecke in der Eifel zu Gast. Nach dem im Sommer nur auf der Kurzanbindung des Nürburgrings gefahren wurde, wartet nun der gesamte 5137 Meter lange Grand-Prix-Kurs auf Hanses. Der Förderpilot hat dabei wieder ein volles Programm. Am Samstag findet das Finale des einstündigen GT60 powered by Pirelli statt. In der Gesamtwertung hat Hanses einen komfortablen Vorsprung und kann die Meisterschaft für sich entscheiden.