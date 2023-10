Motorsport Rennfahrer Hanses feiert den Doppeltitel

Am Wochenende fand auf dem Nürburgring das große Saisonfinale des GTC Race statt. Julian Hanses trat dabei als großer Favorit an und wurde seiner Rolle auch gerecht. Dabei spielte das Wetter diesmal eine große Rolle, trotzdem durfte er am Sonntagabend gleich doppelt die Sektkorken knallen lassen. Nach dem Gewinn der GT4-Meisterschaft im vergangenen Jahr überzeugte der Hildener eine Fachjury des GTC Race und wurde Teil eines zweijährigen Förderprograms. Die erhaltenen Vorschusslorbeeren zahlte er nun zurück. „Ich war im vergangenen Jahr super happy, als GTC-Förderpilot ausgewählt worden zu sein. Dadurch konnte ich meine erste volle Saison in einem GT3-Wagen absolvieren. Das hat viel Spaß gemacht“, blickt der 26-jährige zurück.