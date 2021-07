Motorsport : Hanses freut sich auf Zandvoort

Julian Hanses erwartet in Zandvoort eine schwere, aber auch nahezu einmalige Strecke in den Dünen. Foto: Fast Media

Hilden Julian Hanses blickt zuversichtlich nach Zandvoort. Nach technischen Problemen in Monza hat der Rennfahrer aus Hilden hart mit seinem Team gearbeitet und will nun wieder in den Spitzenpulk des Porsche Carrera Cup fahren.