Motorsport : Hanses will im Finale aufs Podium

Hilden Finale für Julian Hanses im Porsche Carrera Cup Deutschland: Der Rennfahrer aus Hilden kennt den Hockenheimring gut und ist zuversichtlich, dort noch eine gute Platzierung hinlegen zu können.

An diesem Wochenende sitzt Julian Hanses wieder hinter dem Lenkrad seines Porsche Super-Sportwagen. Auf dem Hockenheimring findet das Finale des Porsche Carrera Cup Deutschland statt. Nach seiner Podiumsplatzierung in Sachsen möchte der Rennfahrer aus Hilden jetzt wieder den Sprung unter die Top Drei schaffen.

Mit den beiden Rennen am Hockenheimring endet auch die Saison des schnellsten Markenpokals der Welt. Insgesamt acht Rennwochenenden in Deutschland und dem angrenzenden Ausland umfasste der Kalender. Wie bereits im gesamten Jahresverlauf werden auch die Wertungsläufe aus Hockenheim im Fernsehen und Internet ausgestrahlt: das erste Rennen am Samstag um 15.10 Uhr live auf Sport1+ und auf dem YouTube-Kanal des Carrera Cup. Im Free-TV ist das Finale am Sonntag ebenfalls ab 15.10 Uhr auf Sport1 zu sehen oder parallel im Stream.