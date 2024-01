Motorsport Ehrung für Hildener Hanses

Im abgelaufenen Jahr startete Hanses als GTC-Förderpilot in seine erste GT3-Saison und darf zurückblickend sehr zufrieden sein. Am Ende gewann er sowohl in der Sprint- als auch Endurance-Wertung den Titel. Für diese Leistungen wurde er nun geehrt. „Das vergangene Jahr verlief wirklich sehr gut für mich. Ich habe mich schnell an den Audi R8 LMS GT3 gewöhnt und vom ersten Rennen an um den Titel gekämpft. Zum Ende wurde es noch einmal spannend, letztlich hat es aber zum großen Erfolg gereicht“, blickt Hanses zurück.