Fußball-Kreisliga A Die Jugendarbeit des FCM 08 trägt jetzt Früchte

Eine positive Entwicklung nahm Fußball-A-Kreisligist FC Mettmann 08 in den vergangenen Jahren. Und der Klub scheint den Weg fortzusetzen. Am Ende der Saison 2022/2023 belegten die Mettmanner in der Abschlusstabelle den siebten Platz. „Für die jetzige Spielzeit hatten wir uns vorgenommen, uns gegenüber dem Vorjahr im Ranking zu verbessern. Es sieht so aus, als ob das klappt“, sagt Stephan Pühs, denn zur Winterpause liegt seine Mannschaft auf Rang vier. „Wir stehen zu Recht dort, da wir uns diese gute Platzierung durch zumeist spielerisch und kämpferisch überzeugende Vorstellungen redlich verdient haben“, gibt sich der FCM-Trainer selbstbewusst. Der 55-Jährige berichtet, dass sein rund 30-köpfiger Kader überwiegend aus Eigengewächsen besteht und sich die seit Jahren gute Jugendarbeit mittlerweile auszahlt.