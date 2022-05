Judo : TBW-Judoka glänzen national und international

Wülfrath Für Sophia Püchel läuft es auf der European Tour glänzend. Konstantin Distel überzeugt ebenfalls beim Sichtungsturnier des Deutschen Judoverbandes.

Gleich zwei Top-Platzierungen gab es für die Judoka des TB Wülfrath an einem Wochenende – ein besonderer Erfolg für den Verein. Sophie und Maurice Püchel starteten für den Deutschen Judo-Verband auf der European Tour in Sarajevo, Konstantin und Roman Distel hingegen beim DJB-Sichtungsturnier der U16-Kämpfer in München.