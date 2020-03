Fabienne und Sophie Püchel : Zwillinge und Trainingspartner

Wülfrath Die 19-jährigen Zwillinge Sophie und Fabienne Püchel feilen in der aktuellen Zwangspause an der Technik, nur ihren TB Wülfrath können sie derzeit nicht bei der Arbeit mit den Kleinsten unterstützen.

Für Sophie und Fabienne Püchel ist Judo nicht irgendeine Sportart. Die 19-jährigen Zwillinge sind mit der japanischen Kampfsportart aufgewachsen, denn alle in der Familie sind Judoka. Trainiert von den Eltern, gefördert durch das Leistungszentrum in Köln, kämpfen die Schwestern hochklassig und stets um Treppchenplätze.

Konkurrenz gibt es zwischen Sophie und Fabi nicht, versichern die 19-Jährigen. Im Gegenteil: Als beide vor gut drei Wochen als amtierende Westdeutsche Vizemeisterinnen der Altersklasse U21 in ihren verschiedenen Gewichtsklassen zu den Deutschen Meisterschaften nach Frankfurt an der Oder reisten, drückten sich beide nicht nur die Daumen: Am Ende wog bei Fabi Püchel sogar die Freude über den Erfolg ihrer Schwester Sophie mehr, als die Enttäuschung über die eigene Niederlage. Sophie nämlich konnte sich in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm der Frauen U21 die Silbermedaille des Wettkampfs sichern und sich so mit dem Titel als Deutsche Vizemeisterin krönen. Bei Fabi reichte es in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm lediglich für Platz sieben. „Ich fühlte mich fit, hatte eine relativ gute Tagesform und mir eigentlich vorgenommen, mindestens aufs Treppchen zu kommen“, erzählt Fabi.