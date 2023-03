Aus den Vereinen Haaner Turnerbund ehrt seine Jubilare und hat Pläne

Die nächsten Termine stehen mit der Teilnahme beim Osterschießen am Samstag, 8. April des Schützenvereins in Haan, beim Bürgerfest am 14. Mai in der Haaner Innenstadt sowie mit der Ausrichtung des Liga-Turn-Wettkampfes am 6./7. Mai in der Sporthalle Adlerstraße fest. Hierzu sind alle Haaner eingeladen, die erste HTB-Mannschaft der Turnerinnen am Sonntagmorgen anzufeuern. Und am 20. August veranstaltet die Volleyballabteilung wieder ein großes Turnier, ebenfalls in der Sporthalle des Gymnasiums. Und zu guter Letzt wird, wahrscheinlich am 10. Dezember, das traditionelle Nikolausturnen stattfinden.