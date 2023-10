Ironman-WM auf Hawaii Anne Osthaus aus Mettmann wird Neunte beim Triathlon

Bei Lufttemperaturen von etwas mehr als 30 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von mehr als 70 Prozent absolvierte die TVA-Triathletin die 3,8 Kilometer im Schwimmen in 1:12:25 Stunden, die 180 Kilometer mit ihrem Rennrad in 5:41:51 Stunden und anschließend die 42-km-Marathonstrecke in 4:20:25 Stunden. Mit einer Gesamtzeit von 11:26:33 Stunden erreichte Osthaus damit unter den 223 Teilnehmerinnen in der weltweiten Wertung ihrer Altersklasse einen stolzen neunten Platz. Nach Marion Hebding aus Mannheim und Claudia Heindl aus Erlangen erreichte sie von den insgesamt 17 Teilnehmerinnen aus Deutschland zudem die drittbeste Zeit aller deutschen Teilnehmerinnen beim diesjährigen Ironman der Frauen in ihrer Wertungsklasse.