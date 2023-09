Das Hildener-Landesliga-Team greift neu an In Unterrath sind Karten für die VfB 03-Reserve neu gemischt

SG Unterrath – VfB 03 Hilden II. In der vergangenen Saison brachte die SGU den Ligaerhalt erst am letzten Spieltag unter Dach und Fach. Mit einem Punkt Vorsprung gegenüber dem Nachbarn Rather SV, der mit dem 1. FC Mönchengladbach und dem VfR Fischeln den bitteren Weg in die Bezirksliga antreten musste. Aktuell sieht die Fußball-Welt in Unterrath indes entspannter aus. Der dritte Saisonsieg, das 2:1 beim ASV Süchteln, ließ die Düsseldorfer, die den VfB 03 bereits heute Abend um 20.15 Uhr auf der Sportplatzanlage am Franz-Rennefeld-Weg erwarten, direkt hinter die Hildener (beide zehn Zähler) auf Rang sieben vorrücken. Mit der Verlegung kamen die Unterrather einem Wunsch des VfB 03 entgegen, der tags darauf Feierlichkeiten zum 120-jährigen Vereinsbestehen geplant hat.