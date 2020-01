Leichtathletik : In Hilden ist Auftakt zum Neanderland Cup

Die Hildener Winterlaufserie im Stadtwald zieht viele Sportler an. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Der erste von drei Teilen der HAT-Winterlaufserie läutet am Sonntag die Saison ein. Rund 1000 Läufer sind dann auf den Beinen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Birgit Sicker

Während das Wetter in diesen Tagen eher milde Temperaturen parat hält, startet am Sonntag die Winterlaufserie der Hildener AT. Für Wolfgang Döpper ist das kein Problem. „Temperaturen um die acht Grad sind für Läufer ideal, dann gibt es bessere Zeiten“, sagt der Cheforganisator der HAT. Döpper selbst ist am Sonntag mehr auf dem Mountainbike unterwegs, um die Strecke immer wieder zu kontrollieren. Dass die Prognosen wenig Sonnenschein ankündigen, kommt ihm wohl auch entgegen. „Bei schönem Wetter sind immer sehr viele Spaziergänger mit ihren Hunden im Stadtwald unterwegs“, sagt er – und wirbt zugleich für Verständnis für die Läufer, die an diesem Tag möglichst reibungslos die Strecke passieren wollen.

Die Veranstaltung selbst entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einem Selbstläufer. „Wir haben mittlerweile die neunte Auflage und uns mit den Starterzahlen auf einem guten Niveau eingependelt“, berichtet Döpper. Dabei trotzen die Hildener Organisatoren auch der Konkurrenz in Leverkusen – „die haben ihren Lauf eingestellt“ – und Duisburg. Bislang haben sich rund 750 Sportler für den Auftakt am Sonntag angemeldet. Mit den Nachzüglern, die sich erst kurzfristig entscheiden, könnte das Teilnehmerfeld auf 1000 Starter kommen. Für Döpper besonders erfreulich: „Es haben sich sehr viele Bambini angemeldet.“ Organisatorisch kein Problem für die Hildener AT, die auf viele Helfer, vornehmlich aus der Triathlonabteilung, bauen kann.

Info Anmeldung HAT-Winterlaufserie: Vor Ort können sich die Läufer am jeweiligen Termin (19. Januar, 2. Februar, 16. Februar) für Einzelläufe anmelden. Nachmeldungen für die Serien nimmt der Ausrichter noch vor dem ersten Lauf am 19. Januar entgegen. Weitere Informationen zur Lauf-Veranstaltung gibt es auf der Homepage. www.hildener-at.de Neanderland Cup – Termine: 19. Januar: Lauf eins der kleinen (fünf Kilometer) und großen (zehn Kilometer) Hildener Winterlaufserie; 2. Februar: Lauf zwei der kleinen (10 km) und großen (15 km) Hildener Winterlaufserie; 16. Februar: Lauf drei der kleinen (10 km) und großen (21,1 km) Hildener Winterlaufserie; 15. März: Neandertallauf – Erkrath (14,065 km); 1. Mai: Bachlauf – Mettmann (10 km); 2. Mai: Breitscheider Nacht – Ratingen (10 km); 16. Mai: Felderlauf Haan (10 km); 21. Mai: Schweinelauf – Wülfrath (12 km); 19. Juni: Gänseliesellauf – Monheim (10 km); 26. Juni: Sparkassen-Mittsommernachtslauf – Langenfeld (10 km); 9. August: Eignerbachlauf – Velbert (9,53 km); 12. September: Panoramaweglauf – Heiligenhaus (10 km). Neanderland Cup – Wertung: Die fünf besten Platzierungen der zehn Laufveranstaltungen kommen in die Gesamtwertung. www.kreis-mettmann.de/Kultur-Tourismus-Freizeit/Aktivitäten/neanderland-cup

Den Anfang machen am Sonntag um 10.15 Uhr die Kinder zwischen vier und neun Jahren, die 500 Meter laufen. Die Zehn- bis 17-Jährigen gehen um 10.30 Uhr auf die Strecke und müssen zwei Kilometer absolvieren. Um 10.50 Uhr ist Auftakt der kleinen Serie für Erwachsene ab 16 Jahren, die sich im ersten Teil der Winterlaufserie über fünf Kilometer warm laufen. Eine Stunde später um 11.50 Uhr fällt der Startschuss für die ambitionierten Athleten ab 16 Jahren. Zu Beginn der großen Serie steht die Zehn-Kilometer-Distanz an. Start und Ziel sind übrigens in Höhe der Tennisanlagen an der Elberfelder Straße 179.