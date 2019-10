Handball : Mettmann-Sport fährt zum Verfolgerduell

Mettmann Der Tabellenzweite der Handball-Oberliga tritt beim -vierten DJK Adler Königshof an. Trotz einiger Blessuren soll das Tempo hoch gehalten werden. „Wir dürfen uns keine Schwächephase erlauben. Ist unsere Leistung konstant, haben wir gute Chancen zu gewinnen“, sagt Trainer Jürgen Tiedemann.

Metmann-Sport-Co-Trainer Andre Loschinski erwartet im Krefelder Stadtteil ein „erstes richtiges Spitzenspiel“. Beide Mannschaften sind mit nur einer Niederlage aus den ersten fünf Saisonspielen gut in die Meisterschaft gestartet und bilden das Verfolgerfeld hinter dem verlustpunktfreien Spitzenreiter HC Wölfe Nordrhein. Nur durch ein um einen Treffer besseres Torverhältnis stehen die Gäste vor den Gastgebern. „Die Adler haben ein richtig starkes Team. Wir werden sicherlich sehr gefordert“, lobt Loschinski besonders das Angriffsspiel des Regionalliga-Absteigers. In den jüngsten vier Partien warfen die Adler jeweils mehr als 30 Tore. Besonders über ihren erfahrenen und spielstarken Kreisläufer strahlen die Krefelder extreme Torgefahr aus. „Unsere Defensive ist gefordert, um Ballgewinne zu erzielen, da wir das gebundene Angriffsspiel möglichst umgehen wollen“, sagt Loschinski, der weiter auf das Tempospiel setzen wird, mit dem die Mettmanner in der bisherigen Spielzeit über weite Strecken zu überzeugen wussten. Über eine aggressive und offensiv ausgerichtete Abwehr soll der fünfte Saisonsieg eingefahren und der Platz in der Spitzengruppe gefestigt werden.