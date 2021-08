Fußball : Im Lager des ASV Mettmann ist die Stimmung prächtig

Die Bezirksliga-Mannschaft will den Schwung vom ersten Spieltag mitnehmen und jetzt gegen Germania Wuppertal auch den ersten Heimsieg einfahren.

ASV Mettmann – Germania Wuppertal . Mit positiven Vorzeichen gehen die ASV-Fußballer in diese Bezirksliga-Begegnung. Nach einer guten Vorbereitung und dem Auftaktsieg bei Ayyildiz Remscheid brennen die Mettmanner darauf, auch das erste Heimspiel der neuen Saison für sich zu entscheiden. „In unserem Kader, beim Vorstand und im Umfeld des Vereins herrscht richtig gute Stimmung. Unsere Fans sind heiß darauf, nach monatelanger Abstinenz endlich wieder Punktspiele sehen zu können“, sagt Imat Omairat. Symbolisch für das gute Stimmungsbild: Ehrenvorstand und Hauptsponsor Musa Ibis erklärte in dieser Woche, dass er sich beim ASV Mettmann wieder richtig wohl fühlt: „Beim ASV ist die Situation wie zu früheren besten Zeiten. Es macht wieder richtig Spaß bei diesem tollen Verein.“ Bei diesen feinen Äußerungen des fußballbegeisterten Unternehmers dürfte der Etat des ambitionierten Bezirksligisten weiterhin gesichert sein.

Der Blick von Imat Omairat ist auf das Spiel am Sonntag (15 Uhr, Auf dem Pfennig) gerichtet. „Das wird eine schwere Aufgabe, die Germanen verfügen über ein spielstarkes Team und wollen in der Tabelle oben mitmischen“, erklärt der Sportliche Leiter und Co-Trainer. Daniele Varveri stimmt ihm zu: „Ich wohne in Wuppertal und kenne daher die bergische Fußballszene gut. Ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit selbst gegen die Germania gespielt. Der Vorteil dieser Mannschaft ist, dass das Team seit einigen Jahres über ein festes Gerüst verfügt und kontinuierlich sinnvoll verstärkt wurde. Das ist eine eingespielte Mannschaft“, betont der ASV-Trainer.

Zudem haben die Wuppertaler in diesem Sommer einige namhafte Neuzugänge verpflichtet, die teils in der Regional- oder Oberliga gespielt haben. „Da haben wir einen harten Brocken vor uns, den wir aber beiseite räumen wollen“, gibt sich Varveri selbstbewusst. Wie auch der Sportlicher Leiter verweist er auf den breiten, spielstarken Kader des ASV. Da sollte auch der Ausfall von Torhüter und Kapitän Semih Demirhat sowie Verteidiger Mohammed Siala (beide in Urlaub) zu verkraften sein. Allerdings ist auch der Einsatz des torgefährlichen Spielmachers Daniel Rehag, der in Remscheid einen Schlag auf den Fuß bekam, fraglich.