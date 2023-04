Frauen-Handball – Regionalliga HSG Adler Haan will sich zum Saisonende noch gut verkaufen

HC Gelpe/Strombach – HSG Adler Haan (Frauen). Der Verbleib in der Regionalliga ist für die HSG‑Handballerinnen seit dem Ende der regulären Runde in der Dritten Liga klar, weil Fortuna Düsseldorf den Klassenerhalt schaffte. Zwar steht der TB Wülfrath noch in der Relegation, ein möglicher Abstieg in die Regionalliga hat dort jedoch keine weiteren Auswirkungen. Das Duell mit dem TuS Königsdorf um den drittletzten Platz scheint für die Haanerinnen aber verloren. In den drei verbleibenden Partien müssen sie vier Punkte aufholen. Dazu stellt der Spielplan noch sehr schwere Aufgaben für die Mannschaft von André Wernicke – wie das Duell gegen den Dritten TSV Bonn rrh. oder auch die SG Überruhr.