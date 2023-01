Frauen-Handball – Regionalliga HSG Adler Haan sieht wieder kein Land

HSG Adler-Haan – TSV Bonn rrh. (Frauen) 31:38 (14:16). Nach dem Pokalerfolg unter der Woche müssen sich die HSG-Handballerinnen zum Ligastart im neuen Jahr geschlagen geben. Gegen Bonn hielten die Haanerinnen nur im ersten Durchgang mit und kassierten am Ende eine deutliche Niederlage. Bereits nach fünf Minuten sah sich Trainer Andre Wernicke zu einer Auszeit gezwungen. „Es war kein Druck im Angriffsspiel. So kann man nicht in ein Spiel starten, da haben wir es dem Gegner viel zu leicht gemacht“, stellte er fest. Trotz des frühen 0:4-Rückstandes kamen die Haanerinnen danach besser in die Partie. Julia Nikolic erziele per Siebenmeter mit dem Pausenpfiff den 14:16-Anschlusstreffer.