Frauen-Handball – Regionalliga HSG Adler Haan fehlt noch ein Punkt zum Klassenerhalt

Im Nachholspiel am Sonntag gegen den TV Aldekerk II wollen die Handballerinnen der HSG Adler Haan die Chance nutzen, in eigener Halle den Verbleib in der Regionalliga endlich in trockene Tücher zu bringen.

15.04.2023, 05:15 Uhr

Trainer André Wernicke sieht dem Saisonfinale inzwischen entspannter entgegen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Lars Faßbender

HSG Adler Haan – TV Aldekerk II (Frauen). Da vor zwei Monaten ein großer Karnevalsumzug anstand, bei dem die Handballabteilung des TV Aldekerk mitwirkte, stimmten die Verantwortlichen der HSG Adler Haan einer Spielverlegung zu. Aus diesem Grund starten die Haanerinnen bereits eine Woche vor den anderen Mannschaften der Nordrheinliga auf die Zielgerade der Saison. Am Sonntag (16 Uhr) ist die Zweitvertretung des TV Aldekerk zu Gast in der Sporthalle Adlerstraße.