Handball : HSG Adler Haan kämpft um den Anschluss

Ein Heimsieg über den HC Weiden ist für die Haaner Handballerinnen Pflicht.

HSG Adler Haan – HC Weiden (Frauen). Nach einer nicht zufriedenstellender Hinrunde und dem daraus resultierenden vorletzten Tabellenplatz hofft Trainer Andre Wernicke, dass die Haaner Handballerinnen mit einem Erfolgserlebnis in die Rückserie der Regionalliga starten. Gegen den Neunten Weiden braucht der Vorletzte am Sonntag (17.45 Uhr) in der Halle an der Adlerstraße unbedingt einen Sieg. „Wir haben das Hinspiel knapp verloren und wollen uns für diese unnötige Niederlage revanchieren. Vom Leistungsvermögen her sehe ich beide Mannschaften auf Augenhöhe“, erklärt der HSG-Coach.