Frauen-Handball – Regionalliga HSG Adler Haan hat noch eine Rechnung offen

HSG Adler Haan – HSV Überruhr (Frauen). Im letzten Heimspiel empfangen die HSG-Handballerinnen heute um 18 Uhr den Regionalliga-Siebten in der Halle an der Adlerstraße. Neben der Saisonabschlussfeier erwartet die Zuschauer eine Partie mit besonderen Vorzeichen. „Es ist schon ein brisantes Wiedersehen, da das Hinspiel leider nicht ganz geräuschlos abgelaufen ist“, erinnert Adler-Torwart-Trainer Torsten Düllmann an die „unfaire Behandlung“ im ersten Vergleich.