Handball : André Wernicke lobt das Adler-Team

HAAN Der Trainer der HSG Adler Haan freut sich über die gute Leistung seiner Mannschaft. Der Spitzenreiter der Handball-Oberliga erwartet nächsten Sonntag in der Halle an der Adlerstraße den Verfolger TV Biefang.

In der Schlussphase schalteten die Gäste einen Gang höher und führten fünf Minuten vor dem Abpfiff mit 32:29. Die Spannung nahm zu und die Begegnung blieb eng, doch die Adler gaben die Führung bis zum 35:34-Endstand nicht mehr ab. „Es wurde am Ende zwar eng, aber meine junge Mannschaft spielte den knappen Vorsprung überraschend abgeklärt herunter, so dass ich nie den Eindruck bekam, dass wir diese Begegnung noch abgeben“, stellte Wernicke fest und unterstrich damit, dass seine Mannschaft über großes Potenzial verfügt. Der HSG-Coach blickt jedoch bereits auf die nächste schwere Aufgabe, denn am Sonntag um 17 Uhr erwarten die Haanerinnen in der Halle an der Adlerstraße den Aufstiegskonkurrenten TV Biefang. „Das Hinspiel haben wir verloren. Jetzt wollen wir uns revanchieren“, kündigt Wernicke an.