Handball : HSG Adler Haan feiert 31:22-Kantersieg

Die Regionalliga-Handballerinnen schöpfen Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt.

SV Straelen – HSG Adler Haan (Frauen) 22:31 (11:15). Ist der Knoten bei den Regionalliga-Handballerinnen der HSG endlich geplatzt? André Wernicke hat nach dem klaren Sieg beim SV Straelen ein gutes Gefühl. „Wir haben endlich wieder so gespielt, wie wir es von der vergangenen Saison gewohnt waren, als wir souverän von der Oberliga in die Nordrheinliga aufgestiegen sind. Die Mädels haben in Straelen bewiesen, welch Potenzial in ihnen steckt.“ Der Adler-Coach mahnt aber, dass der zweite Saisonerfolg kein Grund ist, in Euphorie auszubrechen. „Wichtig ist, dass wir die spielerisch und kämpferisch überzeugende Vorstellung im weiteren Verlauf der Spielzeit stabilisieren. Bereits am kommenden Wochenende in der letzten Begegnung vor der Weihnachtspause gegen Überruhr müssen wir erneut punkten, um ins Mittelfeld der Tabelle zu klettern.“