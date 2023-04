Frauen-Handball – HVN-Pokal Adler enttäuschen im Finale des HVN-Pokals

DJK Adler Königshof – HSG Adler Haan (Frauen) 34:26 (16:12). Während sich die meisten Handball-Mannschaften in der Region bereits in der Osterpause befinden, absolvierten die HSG Adler Haan noch eine Pokalwoche. Bereits am Montag setzten sich die Haanerinnen beim Landesligisten SG Langenfeld im Halbfinale des Kreispokals mit 31:28 (16:11) durch. Als Favorit in die Partie gestartet, tat sich der Regionalligist schwer und der zu erwartende Kantersieg blieb aus. Rückraumspielerin Lena Tiedermann (7 Tore) und Katrin Müller (8) waren die besten Haaner Werferinnen.