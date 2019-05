Handball : Höhenflug der Adler führt in die Regionalliga

Haan Die Erfolgsgeschichte der HSG Adler Haan nimmt ihre Fortsetzung. Durch den 42:25-Kantersieg über den Neusser HV eroberte sich die Mannschaft von André Wernicke den Tabellengipfel zurück und verwies den TV Walsum-Aldenrade auf den zweiten Platz.

Zugleich machte der Oberliga-Neuling den Durchmarsch in die Regionalliga perfekt. Dabei konnten die Haanerinnen ihr Heimspiel am letzten Spieltag gar nicht in der Halle an der Adlerstraße austragen, da diese wegen Reparaturarbeiten gesperrt war. Statt dessen ging die Partie in der Solinger Halle Wittkull über die Bühne. Der Leistung des Wernicke-Teams schadete der Umzug aber nicht.