Handball : Adler stecken im Abstiegskampf fest

Nadine Hölterhoff steckt mit der HSG in der Klemme. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Der Aufsteiger braucht dringend ein Erfolgserlebnis. Allerdings kommt nach der Niederlage gegen den Regionalliga-Dritten Bonn nun der Tabellenzweite nach Haan.

TSV Bonn – HSG Ader Haan (Frauen) 27:21 (11:11). Für die HSG wird nach der Niederlage in Bonn die Lage im Abstiegskampf der Handball-Regionalliga immer prekärer. Das Team von Andre Wernicke hat zwar noch ein Spiel der Hinserie und die komplette Rückrunde zu bestreiten, doch klappt es mit dem Klassenerhalt nur, wenn es eine Erfolgsserie startet und den Anschluss ans Tabellenmittelfeld herstellt. Derzeit liegen die Haanerinnen punktgleich mit Schlusslicht Frechen auf dem vorletzten Platz.

Überraschend gelassen bleibt André Wernicke. „Angesichts der vielen Begegnungen, die wir noch zu absolvieren haben, sehe ich überhaupt keinen Grund, unruhig zu werden. Wir haben einige Partien knapp verloren, in denen wir spielerisch auf Augenhöhe mit dem Gegner waren. Warum sollen wir in der Rückserie diese Partien nicht für uns entscheiden?“ Es bleibt abzuwarten, wie das Management der Adler auf die schwache Tabellenposition reagiert. Bekanntlich ist es leichter, die Klasse zu halten, als den direkten Wiederaufstieg zu schaffen. Zu berücksichtigen bleibt sicherlich, dass es der engagierte Coach war, der die jungen Talente gefordert und gefördert hat und sie mit mehrfachen Aufstiege bis in die Nordrheinliga brachte.