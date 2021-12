Fußball : Teams des Mettmanner THC feiern in der Hallenrunde klare Siege

Teams des Mettmanner THC feiern in der Hallenrunde klare Siege

Die Frauen-Mannschaft fertigt Blau-Weiß Köln mit 13:0 ab. Das Herren-Team holt in Reinshagen einen 6:2-Erfolg und steuert weiter Aufstiegskurs.

Blau-Weiß Köln IV – Mettmanner THC (Frauen) 0:13 (0:9). Kurzen Prozess machte das Frauen-Team des MTHC mit der Viertvertretung der Blau-Weißen. Die Gastgeberinnen wollten die Mettmannerinnen zwar mit einer besonderen taktischen Variante überraschen, doch die ließen sich davon kaum beeindrucken. Der Kölner Coach verzichtete nämlich auf die Berufung einer Torfrau und wollte mit dauerhaft sechs Feldspielerinnen die Partie gestalten. Dieses Experiment scheiterte, denn das Team von Trainer Philipp Gutt wusste eine Antwort, den verstärkten Abwehrlock der Bau-Weißen zu überwinden, wenn es auch einige Minuten dauerte, sich an die Umstellung zu gewöhnen. Nach dem ersten Viertel führten die Gäste nach dem Treffer von Jessica Balzer daher nur 1:0. Doch dann legten die Mettmannerinnen los wie die Feuerwehr und erzielten ein Tor nach dem anderen. Acht Treffer in einem Viertel zu markieren, gelingt auch nicht alle Tage.

„Wir haben diese Pflichtaufgabe souverän gelöst und wollen am kommenden Wochenende zum Jahresabschluss gegen den Viersener THC weiter punkten“, erklärt der Teammanager des 1. Verbandsligisten, Kokan Stojanovic.

Reinshagener TB – Mettmanner THC 2:6 (1:3). Vier Spiele – vier Siege, so lautet die makellose Bilanz des Spitzenreiters der 2. Verbandsliga. Wenn das Team von Spielertrainer David Fritschi die nächsten Begegnungen der Hallenrunde weiterhin so souverän bestreitet, sollte der MTHC seiner Rolle als Aufstiegsfavorit gerecht werden.

Von Beginn an machten die Mettmanner beim Abstiegskandidaten deutlich, wer Herr im Hause ist, obwohl die Bedingungen in der alten Halle in Reinshagen alles andere als optimal waren. Bereits nach vier Minuten sorgte Julius Schubbe für die 1:0-Führung. Nach einem „Sahnepass“ von Hendrik Werth erhöhte Torjäger Lasse Böhm auf 2:0. (18.). Danach ließen es die Grün-Weißen etwas ruhiger angehen und wurden prompt mit dem Anschlusstreffer bestraft. Routinier AnaelThill markierte kurz vor dem Halbzeitpfiff das 3:1.