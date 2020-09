Hockey : Hockey: Mettmanner THC blickt nach oben

Mit Siegen unterstreichen das Frauen-Team und die Herrenmannschaft ihre Aufstiegsambitionen in der aufgrund der Corona-Pandemie verlängerten Feldsaison.

Mettmanner THC – Club Raffelberg III (Frauen) 3:1 (1:0). „Wir haben den nächsten Schritt in Richtung Oberliga-Aufstieg gemacht“, bilanzierte Kokan Stojanovic nach dem verdienten Sieg des Mettmanner Hockey-Teams über die Drittvertretung des Bundesligisten Club Raffelberg. Der Teammanager des MTHC war zwar mit den drei Punkten zufrieden, mit der Vorstellung seiner Mannschaft war er aber nicht einverstanden. „Das war ein typischer Arbeitssieg. An die guten Leistungen in den Vorbereitungsspielen konnten wir aber in keiner Phase anknüpfen.“