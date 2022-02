Hockey : Mettmanner THC eilt Richtung Aufstieg in 1. Verbandsliga

Mettmanner THC eilt Richtung Aufstieg in 1. Verbandsliga

Die Herren-Mannschaft feiert bereits den siebten Sieg im siebten Meisterschaftsspiel und steht seit Wochen unangefochten an der Tabellenspitze.

Crefelder HTC III – Mettmanner THC 02:12 (1:7). Nach dem Kantersieg bei der Drittvertretung des Crefelder HC führt der Weg der Mettmanner Herrenmannschaft in der Hallenrunde schnurstracks in die 1. Verbandsliga,. „Derzeit sind wir allen Gegnern in unserer Spielklasse überlegen. Unsere tolle Bilanz als Spitzenreiter nach sieben Spieltagen lautet sieben Spiele, sieben Siege. Hinzu kommt eine komfortables Torverhältnis“, freut sich Abteilungsleiter Wolfgang Weiß.