Fußball : Oberliga-Aufsteiger Mettmanner THC ist Vorletzter

Das Frauen-Team hängt im Tabellenkeller fest, während die Herrenmannschaft in der 1. Hockey-Verbandsliga siegt und Tuchfühlung zum Spitzenreiter hält.

Mettmanner THC – TV Jahn Hiesfeld 5:3 (1:2). Aufgrund einer Energieleistung im zweiten Durchgang sicherte sich das Mettmanner Herren-Team in der 1. Verbandsliga einen letztlich verdienten Sieg und bleibt als Tabellenzweiter dem Spitzenreiter VfB Hüls auf den Fersen. Hiesfeld ging per Strafecke mit 1:0 (10.) in Führung. Fast im Gegenzug glich der MTHC aus, als Max Blome die gute Vorarbeit von Anael Thill nutzte. In der Folge erspielten sich die Grün-Weißen einige gute Möglichkeiten, waren aber vor dem gegnerischen Gehäuse zu harmlos. Die Gäste hingegen nutzten eine weitere Strafecke zur 2:1-Halbzeitführung.